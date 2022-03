Devida vénia às raças portuguesas

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Há razões para crer que o artista holandês Rembrandt gostaria de marcar mesa no restaurante Sala de Corte, em Lisboa, onde se serve quase só carne maturada. O quadro "boi esfolado" pintado em 1655, exposto no Louvre, mostra uma carcaça do animal pendurada. Se não for motivo para certificar os gostos do pintor, pelo menos regista que, desde aquela altura, no norte da Europa já se maturava a carne de vaca ou boi. São as próprias enzimas ...