Alemã Continental ajuda a matar a sede e a fome aos mais pobres em Portugal

O grupo germânico Continental, que tem instalado em Lousado, Famalicão, o seu principal polo industrial em Portugal, como é o caso da produtora de pneus Continental Mabor, também tem levado a cabo algumas iniciativas de ajuda a instituições sociais nestes tempos de pandemia.





Por exemplo, doou 25 mil garrafas de água à associação Casa – Centro de Apoio ao Sem-Abrigo. "Este donativo permitirá suprir as necessidades da associação durante um mês, já que, em média, a Casa distribui cerca de 900 garrafas de água por dia. A oferta é destinada às duas delegações da instituição: Porto e Lisboa", explica a empresa, em comunicado.





A Continental Portugal garante que também doou, sem quantificar, bens alimentares a centros sociais da comunidade local e paletes de produtos alimentares ao Banco Alimentar Contra a Fome.





"Ajudar as famílias mais carenciadas é um dos focos da Continental e, por isso, ajudou alguns centros sociais dos concelhos de Famalicão, Santo Tirso e Braga com produtos de primeira necessidade", realça, adiantando que também as delegações do Banco Alimentar nas cidades de Braga e Porto foram contempladas.





E doou 13 computadores a dois agrupamentos escolares de Famalicão.





O grupo Continental também distribuiu "mais de três mil viseiras de proteção individual a vários parceiros que estiveram e continuam a estar na linha da frente no combate à covid-19", referindo, ainda, "a colaboração com a Câmara Municipal e Bombeiros Voluntários Famalicenses, entre outras instituições que receberam apoios monetários ou em espécie".





No ano passado, afiança, "as empresas da Continental em Lousado apoiaram diversas instituições com mais de 110 mil euros".





Além da Continental Mabor, o grupo alemão detém muitas outras empresas em Portugal, como a Continental Pneus, Continental Indústria Têxtil do Ave, Continental Lemmerz ou a Continental Teves, constituindo um grupo que, no nosso país, fatura mais de 1,2 mil milhões de euros e emprega cerca de 3.400 pessoas.





Deste grupo de empresas faz ainda parte a unidade industrial de Palmela da Continental, que anunciou, no dia 17 de março passado, que irá encerrar de vez até ao final do próximo ano, o que irá implicar a dispensa dos seus atuais 370 trabalhadores.