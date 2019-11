Continental vai contratar 300 engenheiros para o Porto

O grupo alemão Continental, que já detém meia dúzia de empresas em Portugal, onde fatura 1,3 mil milhões de euros e emprega cerca de 3.400 pessoas, escolheu a cidade do Porto para instalar o seu novo centro de desenvolvimento de tecnologias.

A Continental Engineering Services (CES) do Porto, que vai desenvolver e fornecer produtos, serviços de integração e consultoria, "poderá empregar cerca de 300 engenheiros", garante o grupo germânico.

"Com esta empresa abrimos uma porta aos jovens licenciados em Portugal, pois todos os colaboradores da CES são altamente qualificados" sublinha Pedro Carreira, presidente da Continental Mabor, a produtora de pneus do grupo situada em Famalicão.

"Após quase seis anos de troca de informações, estudos, análises e negociações, é com enorme satisfação que vemos a instalação desta nova empresa em Portugal. Trata-se de mais um passo significativo do que tem sido a nossa estratégia dos últimos anos: trazer para Portugal outras áreas de negócio do grupo Continental, tal como esta", enfatiza o mesmo gestor, em comunicado.

A CES do Porto, que vai instalar-se junto ao polo universitário da Asprela, onde está localizada a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto., vai dedicar-se ao desenvolvimento de soluções para veículos elétricos, condução autónoma e cibersegurança.

"Estamos orgulhosos por expandir as nossas atividades para a cidade do Porto e construir uma equipa de excelência. Acreditamos na qualidade dos engenheiros portugueses e estamos confiantes que esta nova localização será o pilar do nosso sucesso, no futuro", afirma Jochen Diehm, diretor da Continental Engineering Services, Portugal.

A Continental passa, assim, a ter mais uma empresa em Portugal, para além das já existentes Continental Mabor, Continental Pneus, Continental Indústria Têxtil do Ave, Continental Lemmerz e Continental Teves.

A CES, subsidiária do grupo Continental, foi fundada em 2006 para fornecer serviços de engenharia às indústrias, tendo iniciado a sua atividade em duas cidades alemãs, Frankfurt e Nuremberg, contando apenas com 30 engenheiros na ocasião.

Atualmente, a CES emprega mais de 1.800 pessoas e tem 20 localizações em todo mundo.