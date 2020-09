Arouca e Guimarães entre municípios com mais novos casos de covid. Veja no mapa como está o seu concelho

Leia Também Portugal com mais 249 casos e três mortes devido a covid-19. Internamentos com maior subida em dois meses

Na semana de 31 de agosto a 6 de setembro Portugal registou 2.495 novos casos de infeção pelo coronavírus responsável pela covid-19, o que representa uma subida de 8,9% face aos 2.292 da semana anterior, indicam os dados divulgados esta segunda-feira, 7 de setembro, pela Direção-Geral de Saúde (DGS).Os dados da distribuição geográfica ao nível dos municípios, que são reportados pela DGS às segundas-feiras, mostram que foram 47 os concelhos do país com pelo menos 10 casos adicionais na semana finda no domingo.As maiores subidas em termos absolutos pertenceram aos dois municípios mais populosos: Lisboa e Sintra, com 208 e 207 novas infeções, respetivamente.Seguem-se Guimarães, com 108 novos casos reportados em sete dias, e Arouca, onde um surto num lar de idosos fez aumentar as infeções no concelho, que tem cerca de 21 mil habitantes, em 98.Ainda com subidas significativas contam-se municípios como a Amadora (92), Vila Nova de Famalicão (79), Loures (73), Odivelas (67), Vila Franca de Xira (66) e Oeiras (65).Mas outros concelhos menos populosos também apresentaram um aumento expressivo no número de infeções. É o caso de Sernancelhe, que tem menos de seis mil residentes e registou 30 novos casos.A situação continua preocupante nos municípios vizinhos de Vila do Conde e Póvoa do Varzim, que registaram 26 e 40 novos casos, respetivamente. Os surtos surgidos na comunidade piscatória vilacondense continuam por controlar.A Área Metropolitana de Lisboa (AML) viu o número de novos casos aumentarem em 1.008, continuando a tendência de aceleração das quatro semanas anteriores, em que os 18 municípios da AML tinham contabilizado 611, 694, 697 e 831 novas infeções.Desde o início da pandemia, a AML soma 25.747 casos, o que corresponde a 42,7% do total do país. Isto apesar de a população da AML representar apenas 27,8% do total nacional.Ao concentrar 11 dos 24 municípios com mais de 100 mil residentes, a AML conta com os quatro concelhos com maior número de casos: Lisboa (5.295), Sintra (4.486), Loures (2.612) e Amadora (2.586).Já a Área Metropolitana do Porto (AMP) apresentou igualmente um recrudescimento nos novos casos, com 395 infeções adicionais. Nas semanas anteriores, a AMP tinha registado 162, 223, 218 e 363 novos casos.As maiores subidas esta semana dentro da AMP pertenceram a Arouca (98), Vila Nova de Gaia (49), Póvoa de Varzim (40), Matosinhos (32) e Porto (32). A Área Metropolitana do Porto soma 11.670 casos desde o início da pandemia.O número de municípios com pelo menos um milhar de infetados desde o início da pandemia subiu para 15 esta semana, com a inclusão do concelho de Almada, que regista agora 1.000 infeções.Além dos quatro concelhos da AML com maior número de casos, Vila Nova de Gaia soma agora 1.969 infetados, seguindo-se Odivelas (1.873), Cascais (1.646), Porto (1.617), Matosinhos (1.426), Braga (1.414), Vila Franca de Xira (1.389), Oeiras (1.365), Gondomar (1.139), Maia (1.020) e Almada (1.000).Existem em todo o país 77 municípios com 100 ou mais infetados, mais três do que há uma semana. Passaram a integrar este lote Cantanhede, Pombal e Amares.Já o número de concelhos com pelo menos três casos - a DGS não identifica os municípios com dois ou menos casos confirmados - ascende a 269, com a inclusão de Campo Maior e Estremoz, o que corresponde a 87,3% dos 308 municípios de Portugal.O número de municípios onde mais de 1% da população está ou esteve infetada com o novo coronavírus desde o início da pandemia aumentou de sete para nove no espaço de uma semana.Lisboa e Azambuja juntam-se ao grupo de concelhos em que a incidência supera 1%.Os municípios alentejanos de Reguengos de Monsaraz (1,66%) e Mora (1,43%) continuam a ser aqueles que apresentam maior número de casos face à população.Segue-se a Amadora, onde 1,41% dos mais de 180 mil habitantes já foram infetados.Em Ovar são 1,32% os residentes que contraíram o vírus, enquanto em Loures são 1,22%. Odivelas (1,16%), Sintra (1,15%), Lisboa (1,04%) e Azambuja (1,01%) também contam com um em cada 100 habitantes a terem testado positivo.