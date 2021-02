Livros à venda nos supermercados a partir de segunda

Leia Também Governo mantém restrições e recusa antecipar desconfinamento





No entanto, Pedro Sobral considera que "falta uma questão tão importante como esta que é a abertura das livrarias ou daquelas entidades que apenas vendem livros, redes como a Bertrand, a Ler Devagar, a Almedina e todas as restantes livrarias independentes que só vendem livros".



"Para nós, o livro tem de ser considerado um bem essencial e as livrarias têm de abrir. Ninguém tem a coragem para fazer isto, pelos vistos. Tem a coragem para fazer outras coisas que também são clivagens, mas a única coisa que tem sentido é: O livro é um bem essencial, logo, tem de estar à venda nas livrarias", sublinhou um dos porta-vozes da RELI, José Pinho, à agência Lusa.



Ainda que os livros possam agora voltar a ser vendidos em supermercados, hipermercados, rede FNAC, tabacarias ou papelarias, José Pinho apela a uma reabertura das livrarias.



"Este ano, com cinco semanas do ano - três de confinamento - já vamos com uma perda de seis milhões de euros", disse Pedro Ssobral.



no seu site tem o comentário :







O Decreto do conselho de ministros que regulamenta o estado de emergência por um período de mais 15 dias não altera em quase nada as regras que estão em vigor desde 15 de janeiro. António Costa já tinha garantido que as regras tinham de ser mantidas. Com uma exceção. É que a partir das zero horas de 15 de fevereiro, segunda-feira, as lojas que vendam bens essenciais podem também vender livros e material escolar.A determinação consta do decreto publicado já em Diário da República E tem uma alteração: "O membro do Governo responsável pela área da economia pode, mediante despacho, determinar que os estabelecimentos de comércio a retalho que comercializem mais do que um tipo de bem e cuja atividade seja permitida no âmbito do presente decreto não possam comercializar bens tipicamente comercializados nos estabelecimentos de comércio a retalho encerrados ou com a atividade suspensa nos termos do presente decreto, comAquando do anúncio do "desconfinamento" parcial da venda de livros, algumas dúvidas ficaram pendentes: se retalhistas como a Fnac e CTT, por exemplo, podiam também passar a vender livros; e se se tratava apenas de livros escolares.A haver autorização para a venda de livros, seja onde for, ela deve começar por contemplar a abertura das livrarias.E, se podem passar a estar disponíveis por serem um bem essencial, então os livros devem ser vendidos em todos os espaços que os comercializam, como qualquer outro bem essencial".