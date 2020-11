Governo decreta proibição de circular entre concelhos nos fins de semana dos feriados de dezembro

Leia Também Veja em que escalão de risco está cada concelho

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou este sábado que será proibido circular entre concelhos nos dois próximos fins de semana, devido aos feriados de 01 e 08 de dezembro. Ficam interditas as deslocações a partir das 23h do dia 27 de novembro e as 05 horas do dia 02 de dezembro, e também desde as 23 horas do dia 4 de dezembro e as 05 horas do dia 9 de dezembro.As restrições inserem-se no âmbito da renovação do estado de emergência, que estará em vigor entre a próxima terça-feira, 24 de novembro, e o dia 08 de dezembro."Vamos ter dois feriados, ambos calham à terça-feira, e muitas vezes convidam à existência de pontes, que geram grande circulação em todo o país", referiu o primeiro-ministro para justificar a medida. "Se há algo que já todos temos consciência, é que quanto mais nos deslocarmos, maior é o risco de transportarmos o vírus, por isso é preciso limitar a circulação".Fora desta limitação ficam as "exceções já conhecidas, para pessoas que têm de se deslocar por motivos de trabalho", detalhou o primeiro ministro.Além desta medida, foi anunciado também que nas vésperas dos feriados, a 30 de novembro e 07 de dezembro, serão suspensas todas as atividades letivas e haverá tolerância de ponto para a administração pública. O primeiro-ministro apelou às empresas privadas para que também o concedam. A medida foi tomada para "diminuir o número de deslocações, com o menor sacrifício possível para o decurso normal do ano letivo, e a menor perturbação possível da atividade laboral".O primeiro-ministro pretende que com estes quatro dias, durante os quais o "ritmo de circulação será francamente diminuído", "possamos ter um mês de dezembro o mais tranquilo possível".As restantes restrições decididas pelo Governo vão depender do nível de risco de cada concelho. Nos concelhos de risco elevado, onde existem mais de 240 casos confirmados, mantém-se a proibição de circular na via pública entre as 23h e as 05, como até agora. Nestes concelhos irá ainda aumentar a fiscalização ao cumprimento do teletrabalho obrigatório. Mantém-se ainda a obrigação de os estabelecimentos comerciais encerrarem às 22h, e de os restaurantes e atividades culturais encerrarem às 22h30.Os concelhos de risco muito elevado e extremamente elevado terão regras mais duras. Nos dois próximos sábados e domingos, bem como nos feriados de 1 e 8 de dezembro, continuará em vigor a proibição de circulação na via pública e o encerramento de estabelecimentos comerciais entre as 13h e as 5h. Já nas vésperas de feriado, a 30 de novembro e 7 de dezembro, os estabelecimentos comerciais, incluindo os restaurantes, terão de encerrar às 15h.