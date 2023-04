Advogado do Diabo discute a cultura desportiva

Já está disponível mais um episódio de "O Advogado do Diabo - A Justiça e os Números", um videocast do Negócios.





Semanalmente, a diretora do Negócios, Diana Ramos, e o advogado Luís Miguel Henrique conversam sobre temas da atualidade económica. Neste episódio, em que participa uís Alves Monteiro, presidente da Associação de Atletas Olímpicos, discutimos como a sociedade olha para os praticantes de desporto.





Os atletas são vistos como burros? Que cultura desportiva temos? Devia existir um Plano Estratégico para o Desporto? E, se sim, o que devia incluir? Como se prepara quem passou a vida dedicado a uma atividade para novos desafios profissionais após o fim da carreira desportiva?



Luís Miguel Henrique é um rosto conhecido do desporto e como advogado acompanhou o processo BPN, tendo ainda sido o rosto da defesa dos lesados do BPP.



Todas as sextas-feira, Diana Ramos e Luís Miguel Henrique abordam a atualidade económica, ligando-a às questões jurídicas. Sempre - fazendo jus à figura do advogado do diabo - indo além do óbvio.