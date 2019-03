Bezos continua a ser o homem mais rico do mundo. Riqueza dos super ricos diminui

Jeff Bezos continua a ser o homem mais rico do mundo, com uma fortuna avaliada em 131 mil milhões de dólares, num ano marcado pela redução das fortunas mundiais.

O número de pessoas com uma riqueza superior a mil milhões de dólares diminuiu face ao ano passado e o valor das fortunas dos "ultraricos" encolheu em 400 mil milhões de dólares face a março de 2018, realça a Forbes, que publicou a lista das pessoas mais ricas do mundo.

Foi a segunda vez no espaço de uma década que quer o número de ricos quer o valor das suas fortunas diminuiu.

Jeff Bezos mantém o primeiro lugar, conquistado no ano passado, apesar de ter visto a sua fortuna encolher em cerca de 30 mil milhões para 131 mil milhões de dólares. Bill Gates continua em segundo lugar, com uma fortuna avaliada em 96,5 mil milhões. A completar o pódio está Warren Buffet, com uma fortuna avaliada em 82,5 mil milhões de dólares.

A Forbes realça que há, atualmente, 2.153 multimilionários no mundo, ou seja, com uma fortuna avaliada em pelo menos mil milhões de dólares. O que corresponde a menos 55 do que há um ano. Deste total, 994 pessoas, o que corresponde a quase metade, viram as suas fortunas diminuir face aos valores do ano passado. "No total, os ultra-ricos estão avaliados em 8,7 biliões de dólares, menos 400 mil milhões do que em 2018", realça a Forbes. A contribuir para a redução das fortunas esteve essencialmente o desempenho do mercado bolsista.



Este ano, à semelhança de 2018, Fernanda Amorim e a sua família é a única "representante" de Portugal. A viúva de Américo Amorim tem uma fortuna avaliada em 4,8 mil milhões de dólares e encontra-se na posição 379 da lista.





Entre os mais ricos do mundo, de destacar que Isabel dos Santos continua a surgir na lista, com uma fortuna avaliada em 2,3 mil milhões de dólares, o que também representa uma redução na sua riqueza, já que no ano passado era avaliada em 2,6 mil milhões.