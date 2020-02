Contratos de crédito ao consumo já em vigor escapam a agravamento no imposto do selo

Uma proposta do PSD de alteração ao Orçamento do Estado para 2020, aprovada esta tarde no Parlamento, vem excluir dos aumentos em sede de imposto do selo o contratos de crédito ao consumo já celebrados e em execução. PS votou contra.

Os contratos de crédito ao consumo já celebrados e em execução não vão ter agravamento no imposto do selo para este ano, de acordo com uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado (OE) para 2020 apresentada pelo PSD e aprovada esta tarde na especialidade no Parlamento.