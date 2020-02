Micro e pequenas empresas ganham direito a acerto de contas com o Estado no pagamento de impostos

Se estiverem à espera de reembolsos de impostos, as pequenas empresas que, por sua vez, tenham tributos a entregar aos cofres do Estado, vão passar a ter direito a um acerto de contas imediato, pagando apenas o remanescente. Uma proposta do PCP e do PEV aprovada em coligação negativa.