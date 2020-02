Cápsulas de café, cigarros, artigos têxteis, óleos alimentares e colchões vão ter recolha seletiva

Produtores vão ter a responsabilidade do tratamento do lixo provocado por estes produtos. Foi uma proposta do PAN ao Orçamento do Estado que, desta vez, o PS votou a favor.

Os resíduos de cápsulas de café, cigarros, artigos têxteis, óleos alimentares e colchões passarão a ter regras específicas de recolha seletiva e de tratamento, ficando este obrigatoriamente entregue aos produtores. A medida está incluída numa proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2020 apresentada pelo PAN e votada esta quarta-feira no Parlamento, durante a especialidade. A proposta teve os votos favoráveis do PS.