Idosos a viver com a família podem ficar isentos de IMI

Uma alteração ao código do IMI proposta pelo CDS vem admitir uma isenção de IMI para os idosos que vão viver com familiares ou que se mudem para instituições de saúde desde que o imóvel fosse a sua habitação permanente. Até agora a lei apenas falava em lares de terceira idade.

Os idosos que optem por deixar a sua habitação e ir viver com familiares, filhos ou, em geral, "parentes e afins em linha reta e em linha colateral, até ao quarto grau", poderão ficar isentos do pagamento do IMI à semelhança do que a lei prevê já que aconteça para quem vá para um lar de terceira idade.