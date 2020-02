PS e PCP aprovam fim do visto prévio do TdC para as reabilitações e aquisições para renda acessível

As reabilitações e aquisições de imóveis destinados a habitação com renda acessível ou alojamento de estudantes vão mesmo deixar de ser sujeitas a visto prévio do Tribunal de Contas. Proposta socialista foi aprovada apenas com apoio do PCP.

Vão passar a estar isentas de fiscalização prévia por parte do Tribunal de Contas (TdC) todas as aquisições e reabilitações de imóveis destinados a habitação com renda acessível ou alojamento de estudantes. A nova regra resulta de uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado apresentada pelo PS e foi aprovada esta quarta-feira nas votações na especialidade que decorrem no Parlamento. Os socialistas tiveram o aval do PCP, que votou a favor enquanto todos os outros partidos votaram contra.