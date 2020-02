IVA das touradas sobe, o das exposições baixa

PS, Bloco de Esquerda e PAN aprovaram esta quarta-feira uma subida do IVA a aplicar às entradas para os espetáculos tauromáticos, dos atuais 6% para os 23%. Já as entradas para exposições passam para os 6%.

O Parlamento deu esta noite luz verde ao aumento do IVA para as touradas de 6% para 23%. A medida estava incluída na proposta inicial de Orçamento do Estado para 2020 apresentada pelo Governo no Parlamento e teve os votos favoráveis do PS e também do Bloco de Esquerda e do PAN. O Chega e o Iniciativa Liberal optaram pela abstenção e o PCP, PSD E CDS votaram contra.