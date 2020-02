IVA da eletricidade pode levar à demissão do Governo? Costa deixa resposta para depois

"Não falei desse assunto nem pus a questão nesses termos. Não me vou pôr a fazer especulações, tendo a esperança que haja o bom-senso para não pôr em causa o orçamento", reagiu Costa quando questionado sobre se colocava o cenário de demissão em cima da mesa caso seja aprovada a redução do IVA da eletricidade à revelia da solução preconizada pelo Governo socialista. Porém, também não disse o que fará se o orçamento for posto em causa. A propósito deste assunto, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tem-se desdobrado em declarações sustentando não fazer sentido a abertura de uma crise logo no início da legislatura.Pelo seu lado, o também secretário-geral do PS voltou a defender que "não faz sentido dar um benefício fiscal ao aumento do consumo da energia", considerando que o país deve antes "modelar a taxa do IVA em função dos níveis de consumo", hipótese que o Executivo está a tentar negociar com a Comissão Europeia uma vez que tal alteração coloca em causa o princípio da neutralidade fiscal advogado por Bruxelas.

"Temos que prosseguir o diálogo, que aliás está a correr bem, com a Comissão Europeia, para fixar a taxa do IVA em função do nível de consumo", acrescentou.

As propostas apresentadas por PSD, Bloco de Esquerda e PCP tendentes à diminuição do preço da luz são classificadas pelo primeiro-ministro como "financeiramente insustentáveis", ao invés da pretensão do Governo que diz ser "financeiramente mais responsável, ambientalmente mais sustentável e socialmente mais justa".Em concreto sobre a proposta do PSD, que contempla somente a redução do IVA para o consumo doméstico de eletricidade, Costa diz não compreender que um partido que "quer muito estimular a economia" deixe as "empresas de fora" de uma medida que teria efeitos positivos ao nível da competitividade do tecido empresarial.

"Sou um otimista e acredito até ao limite que o bom-senso vai prevalecer", disse ainda António Costa acreditando que o Orçamento do Estado para 2020 será aprovado sem conter a redução do IVA da luz.



Num nível mais elevado de dramatização do que o utilizado pelo primeiro-ministro, a líder da bancada parlamentar socialista, Ana Catarina Mendes, avisou que a redução do IVA da luz para 6% "coloca em causa a aprovação deste Orçamento do Estado".



Esta manhã, o PSD alterou uma das propostas entregues no Parlamento, retirando das contrapartidas exigidas o corte no crescimento nos consumos intermédios rejeitado pela esquerda, fazendo depender a neutralidade orçamental da medida apenas do corte do custo dos gabinetes ministeriais, fazendo-o regressar ao nível de 2019.



Ainda que sem garantias, o Bloco mostrou abertura para aprovar a medida dos sociais-democratas, enquanto o PCP não se pronunciou ainda sobre o assunto.

(Notícia atualizada às 17:10 com alteração do título)