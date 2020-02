Uma vez chumbadas as contrapartidas o PSD optou por retirar a sua proposta para a redução do IVA. Ao mesmo tempo, ajudou a chumbar a proposta do PCP, através de uma abstenção. O vice-presidente da bancada do PSD, Duarte Pacheco sugeriu, no entanto, que até esta quinta-feira, dia em que a proposta de OE sobre pela última vez a plenário no Parlamento, ainda pode haver uma reviravolta.Tal poderia acontecer caso uma proposta fosse chamada para nova votação em plenário ("avocada"), esta quinta-feira. Contudo, algum dos partidos teria de ajustar a sua posição ou encontrar uma alternativa, uma vez que o PSD não quer descer o IVA sem contrapartidas financeiras e que a esquerda recusa aprovar as compensações propostas até ao momento.O PS dá o assunto por encerrado. "A compensação financeira foi reprovada, a data de entrada em vigor foi reprovada e o PSD retirou a sua proposta [sobre a descida do IVA]. Uma vez retirada não pode ser avocada amanhã em plenário", referiu João Paulo Correia, vice-presidente do grupo parlamentar do PS.O PSD recusa fechar já este dossiê. "Uma coisa retirada não pode ser posta à votação", reconheceu Duarte Pacheco."Mas ainda iremos votar outras propostas. Estamos fortemente empenhados em reduzir o IVA da eletricidade às famílias portuguesas em 2020", insistiu, acusando o PCP de ter apoiado António Costa ao inviabilizar a aprovação das contrapartidas.Notícia atualizada às 00:48 com mais informação.