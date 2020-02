Este posicionamento, acrescentam os comunistas, "não se confunde com os que procuram branquear a política de direita (e as suas próprias responsabilidades) e animar projetos reacionários", acrescenta o comunicado.A votação final global do Orçamento do Estado para 2020 terá lugar já esta quinta-feira e deverá ter a aprovação garantida. Para além da abstenção do PCP, também o Bloco de Esquerda já admitiu que deverá abster-se para viabilizar a proposta "A confirmarem-se nas votações dos próximos dias, as anunciadas alterações à proposta original de Orçamento do Estado para 2020 vão num sentido positivo. No entanto, elas não bastam para que este Orçamento deixe de ser insuficiente e uma interrupção do caminho iniciado na anterior legislatura na recuperação de rendimentos e direitos", afirmou Catarina Martins no domingo.A mesma ideia é agora defendida pelo PCP. "Perante uma proposta marcada por insuficiências e limitações, incapaz por si de dar resposta aos problemas mais agudos do país, o PCP não prescindiu de levar tão longe quanto possível a sua intervenção na discussão na especialidade. Foi isso que fez, apresentando mais de 300 propostas, não desistindo de nenhuma batalha antes de a travar", sublinham os comunistas.