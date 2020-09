Maioria das empresas pretende aumentar salários em 2021. Saiba onde e quanto

Mesmo em tempos de pandemia, cerca de sete em cada 10 empresas portuguesas (71,6%) preveem realizar aumentos salariais no próximo ano, ainda que o incremento médio seja apenas de 1%, revela o último inquérito global realizado pela consultora Korn Ferry, que resulta da análise dos dados salariais "de mais de 540 organizações a atuar em Portugal", pelo que classifica o documento como "o maior estudo" do género no nosso país.

A confirmar-se, será "um valor bastante abaixo do registado nos últimos oito anos, só equivalente a valores praticados durante a crise económica", realça a consultora.

Segundo o estudo Workforce+Pay 2021, o aumento salarial de 1% "estender-se-á para a generalidade das funções nas empresas, considerando todos os setores de atividade". Contudo, e de acordo com a informação recolhida pela Korn Ferry, "as funções executivas não terão aumentos".

No Workforce+Pay 2021, a autora do estudo avalia as perspetivas salariais das empresas em nove setores de atividade: Tecnologias de Informação, financeiro, farmacêutico e químico, construção e materiais de construção, distribuição e retalho, indústria, "utilities", bens de grande consumo e serviços partilhados.

Considerando o universo das empresas inquiridas, "o setor de Tecnologias de Informação e Telecomunicações apresenta-se como sendo aquele que observará o maior incremento salarial (2,26%)", concluiu a Korn Ferry.

Seguem-se, com um aumento salarial previsto de 2%, os setores da Banca, seguros e serviços financeiros, farmacêutico e químico. As perspetivas de incremento salarial para os restantes oscilam entre os 1,8% e os 1,5%, com a exceção do setor de serviços partilhados, que se destaca na cauda do pelotão com um aumento previsto de apenas 1,16%.

Covid-19 trava a fundo aumentos salariais em 2020

No mesmo estudo, 71,8% das empresas inquiridas referiram ter efetuado aumentos salariais de 1% aos seus trabalhadores em 2020, um valor que "contrasta com o estimado no ano passado (2%) e reflete já o impacto da pandemia da covid-19", sinaliza a Korn Ferry.

"De facto, 42,3% referiram que a covid-19 impactou na atribuição dos aumentos salariais - 16,9% referiram ter diminuído a percentagem a atribuir e 25,4% optaram por não fazer aumentos salariais", refere a mesma consultora.

Quando questionados sobre quais os fatores que contribuíram para esta decisão, 42,3% referiram a incerteza económica e 16,9% referiram outros fatores, como "a redução de rentabilidade, decisão central no caso de empresas com sede fora de Portugal; e a atribuição antes da pandemia de covid-19".

Analisando a estimativa de incrementos salariais anunciada há um ano para 2020 e os aumentos praticados, de facto, este ano, a mesma consultora verificou que, para os principais setores de atividade, existiu uma diminuição significativa, tendo o setor de Tecnologias de Informação e Telecomunicações sido o mais penalizado - aumento salarial de 0,98% em 2020,quando a estimativa há um ano apontava para um incremento de 3,32%.

"O impacto da pandemia apanhou as organizações e a economia de surpresa. Atendendo à incerteza económica, muitas organizações tiveram de se precaver para situações futuras ao não rever os salários ou ao atribuir aumentos salariais abaixo do que tinha sido estimado inicialmente", explica Miguel Albuquerque, diretor da Korn Ferry e responsável pelos estudos em Portugal.

A Korn Ferry garante que, em Portugal, o estudo incidiu sobre um universo de mais de 250 mil colaboradores em 547 organizações, nacionais e multinacionais e de mais de 12 setores de atividade, "sendo representativo do tecido empresarial em Portugal, incluindo 80% das empresas presentes no PSi20".