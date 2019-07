Esse é, aliás, o cenário mais provável caso a União Europeia não aceite reabrir as negociações com o Reino Unido, segundo Gove. "Ainda temos esperança de que mudem de ideias, mas temos de trabalhar partindo do princípio de que não irão mudar", escreveu o responsável no Sunday Times. "[O Brexit] sem acordo é agora uma perspetiva muito real, e temos de garantir que vamos estar preparados".



Segundo o Sunday Times, este grupo de trabalho que se vai dedicar aos preparativos para a saída da União Europeia, com ou sem acordo, e que integra o "núcleo duro" do novo primeiro-ministro, inclui Michael Gove, que atua como conselheiro de Boris Johnson no cargo de chanceler do Ducado de Lancaster, o ministro das Finanças Sajid Javid, o ministro dos Negócios Estrangeiros Dominic Raab, o ministro para o Brexit Steve Barclay e o procurador-geral Geoffrey Cox.



A mesma publicação adiantou que, na passada sexta-feira, Dominic Cummings, uma figura chave na campanha do Brexit de 2016, chamou os assessores à residência oficial do primeiro-ministro e comunicou-lhes que o Brexit acontecerá "por qualquer meio necessário", acrescentando que Johnson está preparado para suspender o Parlamento ou realizar uma eleição para travar aqueles que podem tentar bloquear um Brexit sem acordo.



Também no domingo, o Financial Times avançou que Javid está preparado para disponibilizar mais de mil milhões de libras para preparar um "hard Brexit", que se juntam aos 4,2 mil milhões já reservados para o efeito pelo seu antecessor, Philip Hammond.



Na passada quarta-feira, depois da reunião para indigitação com a rainha Isabel II, Boris Johnson mostrou-se esperançoso numa reabertura das negociações com a União Europeia, assegurando que o Executivo fará um novo acordo com as autoridades europeias.



"Vamos resolver isto em 99 dias", disse sobre o Brexit, deixando no ar que uma tomada de posição pode surgir mais cedo e que não há mais "ses e mas" sobre a questão. "Vamos fazer um novo acordo, um melhor acordo" para o Brexit, que "vai permitir desenvolver uma nova e excitante parceria com o resto da Europa, baseada no livre comércio e no apoio mútuo". "O povo britânico está farto de esperar. É tempo de agir", frisou.



No entanto, logo no dia seguinte, no primeiro telefonema com Boris Johnson, o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, disse ao primeiro-ministro do Reino Unido que a UE27 não vai ceder à sua exigência de renegociar o acordo do Brexit, que é "o melhor e o único acordo possível".



Juncker disse ainda que a União Europeia analisará quaisquer ideias que sejam apresentadas pelo Reino Unido desde que sejam compatíveis com o acordo de saída.



A perspetiva de um Brexit sem acordo, admitida agora pelo Executivo britânico como o cenário mais provável, está a penalizar fortemente a libra, que segue em mínimo de mais de dois anos. A divisa do Reino Unido desce 0,62% para 1,2307 dólares, o valor mais baixo desde março de 2017.

