Johnson e primeiro-ministro irlandês colidem em discussão acesa sobre backstop

Não correu bem a primeira conversa entre Boris Johnson e Leo Varadkar, respetivamente primeiros-ministros do Reino Unido e da Irlanda. Segundo a imprensa britânica, a conversa via telefone entre Johnson e Varadkar decorreu num tom agreste com os dois a colidirem sobre a margem que existe para renegociar os termos do acordo da saída britânica da União Europeia.





Varadkar reiterou que os 27 líderes europeus permanecem unidos na rejeição a qualquer renegociação do tratado jurídico que estabelece os termos do divórcio entre as partes e Johnson pretende ver reaberto.