Mercado avisa Boris Johnson: ignorar queda da libra é um risco

Uma queda de 10% da libra no curto prazo pode fazer com que o governo de Johnson se abstenha de apoiar um Brexit sem acordo, na avaliação do Commerzbank. Uma desvalorização que empurre a moeda para menos de 1,19 dólares deixaria os mercados em "águas desconhecidas", segundo a Manulife Asset Management, que gere quase 400 mil milhões de dólares.





Vista agora como o termómetro em tempo real do mercado sobre os rumos do Brexit, a libra está perto da maior desvalorização mensal desde outubro de 2016. Johnson, que assumiu o cargo no início deste mês, sugeriu que pode deixar de negociar com a União Europeia antes do prazo final para o Brexit, em 31 de outubro.