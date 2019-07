Reino Unido reserva mais 2,3 mil milhões para Brexit sem acordo

Já a preparar-se para a eventualidade de sair da União Europeia sem acordo, o governo do Reino Unido reservou mais 2,1 mil milhões de libras (2,39 mil milhões de euros) para o efeito, refere a Bloomberg, citando um comunicado enviado por email pelo Tesouro britânico.

Este é assim o mais recente sinal de que o novo primeiro-ministro – Boris Johnson, que substitui Theresa May também na liderança do Partido Conservador – está a levar a sério a ideia de sair da UE a 31 de outubro – com ou sem acordo. Aliás, este reforço de dinheiro demonstra que o governo vê reforçada a possibilidade de um Brexit sem acordo.

Esta quantia inclui uma injeção imediata de de 1,1 mil milhões de libras (1,2 mil milhões de euros) para melhorar a infraestrutura fronteiriça e as operações alfandegárias, bem como garantir acesso a produtos médicos críticos, sublinha o Tesouro britânico.





Este novo pacote duplica o montante disponibilizado este ano para o planeamento de um Brexit sem acordo neste ano financeiro, que se fixa agora nos 4,2 mil milhões de libras (4,6 mil milhões de euros) – estando atualmente o valor total nos 6,3 mil milhões de libras (6,87 mil milhões de euros).