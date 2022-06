Sonae faz ação de recrutamento de ucranianos em Gaia. Tem 1.000 vagas

Depois da "ação especial de recrutamento destinada a refugiados da guerra" realizada em Lisboa, no dia 6 deste mês, que " contou com mais de 250 candidatos presentes", a Sonae vai promover amanhã, 28 de junho, em Gaia, mais uma ação com vista à contratação de refugiados ucranianos.

"A iniciativa, que decorrerá em Vila Nova de Gaia, na Avenida da Republica nº 757, entre as 10 e as 18 horas", numa parceria com os municípios de Gaia, Porto e Matosinhos, "visa acelerar a integração profissional dos refugiados ucranianos em Portugal que procuram oportunidades de trabalho que lhes permitam minimizar os impactos da guerra na sua vida", explica a Sonae, em comunicado.

O processo de recrutamento "está focado nas competências profissionais e conhecimentos dos candidatos, procurando corresponder o seu perfil com oportunidades de emprego no grupo Sonae", explica o maior empregador privado português, adiantando que "tem atualmente cerca de mil oportunidades de emprego em aberto em todo o país, das quais mais de 280 na região do Grande Porto, as quais podem ser aproveitadas pelos refugiados".

Esta iniciativa decorre no âmbito do programa Sonae For Ukraine, que "conta com a mobilização de recursos e know how" do grupo para apoiar os mais afetados pelo conflito na Ucrânia, tem "dezenas de colaboradores" a participar nas operações de chegada e acolhimento dos refugiados, um trabalho que está a ser coordenado com o Alto Comissariado para as Migrações, autarquias locais e centros de acolhimento em várias regiões do país.

Em termos de emprego dos refugiados ucranianos, a Sonae criou uma plataforma bilingue para facilitar os processos de recrutamento, que "já teve resultado efetivo em contratações para empresas do grupo", afiança, sem detalhar.