Portugal e Espanha dão luz verde ao pacto ibérico e já podem travar preços do gás

Leia Também Bruxelas avança com limite ao preço do gás em toda a Europa em caso de "emergência"

Leia Também Bruxelas aceita criar "exceção" para Portugal e Espanha fixarem preço máximo do gás

O primeiro ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, anunciou esta sexta-feira que Portugal e Espanha deram finalmente, e em simultâneo, luz verde ao mercanismo conjunto entre os dois países que permitirá travar os preços do gás nos 50 euros por MWh para a produção de eletricidade.A medida terá sobretudo impacto no próximo outono e inverno, para limitar os preços a que a eletricidade é vendida às famílias e empresas, que serão os principais beneficiários. As contas estão feitas: "Se o mecanismo já estivesse em vigor no primeiro trimestre do ano teríamos tido uma poupança de 18% nos preços da eletricidade"."Até agora tivemos o preço médio do gás natural a 96,31 euros por MWh, chegando a máximos de 300 euros em março, sendo que neste peíodo o gás marcou o preço da eletricidade em 89% das horas. Isso deu um preço médio da eletricidade no início deste ano de 230 euros por MWh, com máximos de 350 euros em fevereiro e 651 euros em março", revelou o ministro.No entanto se mecanismo estivesse em vigor, os valores máximos no gás seriam de 50 euros por MWh e na eletricidae de 188 euros por MWh. Olahndo para esta sexta-feira, o preço do gás está a 82 euros por MWh e a eletricidade no Mibel a 203 euros por MWh."Trata-se de uma medida inédita e histórica, temporária e excecional, adotada em simultâneo por dois países e que vem dissociar o impacto do preço do gás nos preços da eletricidade", disse o ministro na conferência de imprensa que se seguiu ao Conselho de Ministros extraordinário que decorreu esta sexta-feira.Em Madrid, o Executivo de Pedro Sanchéz também se reuniu ao mesmo tempo para aprovar o chamado pacto ibérico. Duarte Cordeiro fala mesmo numa "vitória política".A medida aguarda ainda uma aprovação final da Comissão Europeia, mas Duarte Cordeiro garante que "não há nenhum motivo para que isso não aconteça" e espera mesmo que seja feito "rapidamente". Depois, a nível nacional os reguladores também terão de dar o seu parecer e o mecanismo serão depois transposto para as respetivas legislações nacionais.O governante explicou que a medida tem três objetivos: "Limitar a escalada dos preços da eletricidade; proteger quem está mais exposto aos mercados grossistas e gerar poupanças para famílias e empresas; e ainda usar os ganhos inesperados para financiar a redução dos preços e compensar as centrais termoelétricas" pela diferença a que compram o gás e o teto de 50 euros por MWh.Face às vozes mais críticas que têm surgido por parte de algumas empresas comercializadoras de energia -- entre elas EDP e Endesa, e outras -- que este não é o mecanismo mais adequado para travar os preços da eletricidade, existindo outros, como por exemplo uma revisão profunda do funcionamento do Mibel, Duarte Cordeiro sublinhou várias vezes que o "pacto ibérico" vai acima de tudo permitir "capturar os ganhos extraordinários, os ganhos não esperados pelas empresas e usá-los para reduzir preços"."Não são os lucros das empresas mas sim os ganhos que não estavam à espera na produção. A diferença pagam os consumidores, mas também beneficiam os consumidores e as empresas, mais exportas à volatilidade do mercado", sublinhou, acrescentando: "Há empresas que precisam muito da energia elétricapara a produção dos seus bens e sem esta previsibilidade de preços máximos pode estar em causa a sua sobrevivência"Quanto às comercializadores, que face à discordância da medida poderão estar já a estudar processos judiciais para travar os tetos impostos ao gás, Duarte Cordeiro, frisou novamente que essas empresas "têm apenas o impacto de não ganhar o que não estavam à espera, por isso não vejo razão para grande sofrimento"."As empresas produtoras de eletricidade não estariam à espera de este ano lucrar com a guerra e com a especulação dos preços da energia. Ao irmos buscar os ganhos extraordinários permite-nos não optar por outras opções, como impostos aos lucros excessivos", disse.O ministro diz que não sabe "o que as empresas farão", mas espera que tenham compreensão com uma medida que vai beneficiar todos os consumidores."Estamos a proteger toda a Economia, que é muito mais do que essas empresas. É uma decisão ponderada e razoável, uma alteração momentânea. Se estão contra mexidas no mercado, devem lembrar-se que foi o atual funcionamento do Mibel que nos colocou com preços máximos e se assim continuarmos temos de nos preparar para muitas falências. Este mecanismo automático até vem melhorar o mercado grossista", rematou.