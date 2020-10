Bruxelas elogia PRR de Portugal: “Globalmente em linha com a agenda da Comissão”

Leia Também Governo admite usar empréstimos da UE se não forem à dívida

A versão do Plano de Recuperação e Resiliência que o primeiro-ministro entregou, esta quinta-feira, em Bruxelas, mereceu uma avaliação inicial positiva da Comissão Europeia.Um porta-voz da instituição liderada por Ursula von der Leyen ressalva que é ainda "muito cedo" para fazer uma "avaliação completa" deste esboço do PRR, contudo elogia o "grande enfoque no desenvolvimento da resiliência e na transição digital" previsto no documento e refere que, tal como está nesta fase inicial, "parece estar globalmente em linha com a agenda da Comissão".O mesmo porta-voz refere que a Comissão vai continuar o "diálogo" com as autoridades portuguesas sobre o "desenho e conteúdo" do plano por forma a que este processo assegure que Portugal "faz o melhor uso dos fundos da UE para apoiar a recuperação". E salienta que a entrega do documento hoje formalizada "é o ponto de partida para o diálogo que terá lugar entre a Comissão e as autoridades portuguesas".Ursula von der Leyen, presidente da Comissão, "ficou muito contente de termos sido se não o primeiro, um dos primeiros [Estados-membros] a entregar" o plano de candidatura, disse esta manhã António Costa aos jornalistas, em Bruxelas. O primeiro-ministro adiantou que o Governo já está a trabalhar com os serviços técnicos da Comissão sobre as "elegibilidades, montantes e prioridades definidas" no PRR de modo a que "esteja tudo pronto para que assim que os recursos estejam disponíveis possam começar a ser investidos e chegar à economia real".De acordo com as estimativas da Comissão, Portugal poderá receber 13,173 mil milhões de euros em subvenções (fundo perdido) no âmbito do Mecanismo de Recuperação e Resiliência (RRF, na sigla inglesa) da UE.

No esboço a que o Negócios teve acesso, e a fim de cumprir as exigências da Comissão, o Governo elenca três grandes roteiros para reagir à crise e poder sair mais forte uma vez que esta seja superada. No roteiro da Resiliência candidata-se a 7,449 mil milhões de euros de subvenções, 2,703 mil milhões de euros para a Transição Climática e 2,651 mil milhões de euros para a Transição Digital.

Depois de o primeiro-ministro ter afastado a possibilidade de recurso aos empréstimos providenciados pela UE, o documento contempla agora a possibilidade de o país recorrer a esses créditos em condições favoráveis num valor de 4,295 mil milhões de euros , mas apenas se no decurso do diálogo com Bruxelas se concluir que tais verbas não sejam contabilizadas para efeitos de dívida pública.(notícia atualizada)