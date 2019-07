Governo britânico desmente ter dito a Bruxelas que acordo do Brexit "morreu"

O ministro britânico do Brexit, Stephen Barclay, rejeita ter dito ao chefe da missão negocial europeia, Michel Barnier, que o acordo de saída da UE "morreu", desmentindo assim a informação avançada pelo Times. O ministro das Finanças do Reino Unido considera "assustador" que um dos mais importantes aliados de Boris Johnson tenha afirmado que uma saída sem acordo iria impulsionar a economia britânica.

Stephen Barclay desmentiu esta quarta-feira, 17 de julho, que tenha tido, na semana passada, uma discussão acalorada com o negociador europeu para o Brexit, Michel Barnier, e rejeita ter afirmado que o acordo de saída da União Europeia "morreu". As declarações foram feitas esta manhã durante uma audição parlamentar.





O ministro britânico responsável pelas conversações com Bruxelas acerca da saída do bloco europeu desmente assim a informação avançada pelo Times sobre uma alegada conversa tensa com Barnier em que se avaliava como poderia ser resolvido o impasse com o próximo primeiro-ministro do Reino Unido.