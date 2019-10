"Speaker" do parlamento britânico rejeita votação do acordo de saída

Ainda é desta que a nova versão do acordo de saída negociado por Boris Johnson com os líderes europeus será votado pelo parlamento britânico.





O "speaker" da Câmara dos Comuns, John Bercow, decidiu não submeter a uma "votação significativa" o acordo de saída que estava previsto ser votado no passado sábado mas que ficou pendente da aprovação da legislação complementar para o implementar.





Bercow sustentou que "as circunstâncias de hoje são, em substância, as mesmas de sábado", pelo que "a moção [do governo] não será hoje debatida" dado que fazê-lo seria "repetitivo e desordeiro". Considerando "legítimo" que, entretanto, o executivo chefiado pelo primeiro-ministro Boris Johnson, volte a apresentar uma moção com vista à votação do acordo para o Brexit, Bercow disse esperar que além da apresentação da legislação complementar destinada a criar o quadro legal necessário à implementação do acordo uma vez que este tenha sido (isto se for) aprovado pelos deputados, possa também ser coloca a apreciação uma calendarização clara para o processo.

(Notícia em atualização)