Boris teve primeira vitória para o seu Brexit, mas pode não sair da UE a 31 de outubro

Na primeira votação diretamente relacionada com a sua estratégia para o Brexit, o primeiro-ministro britânico assegurou a aprovação do pacote legislativo complementar ao acordo de saída que negociou com Bruxelas. No entanto, viu chumbado o calendário de três dias para a aprovação de toda a legislação, pelo que não deverá conseguir concretizar a saída da UE a 31 de outubro.

Mais uma ficha, mais uma volta no interminável carrossel do Brexit. O primeiro-ministro do Reino Unido teve a primeira vitória parlamentar no processo relacionado com a saída britânica da União Europeia e escassos minutos depois sofreu uma derrota de ainda maior magnitude, o que além de adensar o drama intensifica a incerteza: haverá, ou não, uma saída a 31 de outubro; Boris Johnson aposta, ou não, em eleições antecipadas o quanto antes; o primeiro-ministro admite um adiamento do Brexit de curta duração (de cariz técnico) e assim dar tempo para que toda a legislação seja aprovada; ou o desfecho será uma saída desordenada (no deal).





de todo o quadro legal paralelo ao tratado jurídico sobre os termos do divórcio, o líder dos "tories" perdeu por 322 votos contrários e 308 a favor. Os deputados britânicos chumbaram assim o apertado calendário de três dias para a aprovação de todo o pacote legislativo complementar ao acordo de saída que Johnson selou, em Bruxelas, na passada quinta-feira. Contudo, na votação da segunda alínea da ordem de trabalhos, que dizia respeito à calendarização do debate e votação (Notícia em atualização)







O primeiro-ministro conseguiu a primeira vitória significativa naquela que foi a primeira votação eminentemente relacionada com o processo do Brexit. Com 329 votos favoráveis e 299 votos contra, foi aprovada a chamada "segunda leitura" da proposta de lei de Boris Johnson para o Brexit, o que, na prática, significa que a legislação complementar necessária à implementação do acordo de saída negociado pelo primeiro-ministro com Bruxelas poderá prosseguir o processo legislativo nos próximos dias.