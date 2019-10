UE aceita adiar Brexit para evitar saída caótica. Duração ainda por decidir

Os 27 Estados-membros da União Europeia aceitam conceder um terceiro adiamento para a concretização do Brexit de modo a evitar uma saída desordenada no próximo dia 31 de outubro, avança a Bloomberg. Porém, está a ser mais difícil obter consenso sobre a duração da extensão, sendo certo que os embaixadores dos 27 que estiveram hoje reunidos em Bruxelas acreditam que poderá ser adotada uma decisão oficial sem que seja necessária a realização de outra cimeira extraordinária para discutir o Brexit.









Depois de os deputados terem chumbado o apertado calendário para aprovar, em apenas três dias, toda a legislação de modo a consumar o Brexit a 31 de outubro, o primeiro-ministro acabou por se limitar a deixar em "pausa" o pacote legislativo, ficando assim a aguardar pela decisão da UE sobre o pedido de adiamento da saída até 31 de janeiro submetido por Londres no passado sábado.

Só que muitos dos deputados que votaram a favor não o fizerem por concordar com o acordo em causa, mas por quererem apresentar emendas que, a serem aprovadas, alterariam a sua substância. Naqueles incluem-se deputados que querem aprovar emendas com vista à criação de uma união aduaneira com a UE ou para ser realizado outro referendo.

Ou seja, isto poderá significar que a maioria de 30 votos que aprovou o pacote legislativo necessário à implementação do acordo de saída não tende a aumentar, mas sim a diminuir no caso de ser votado o tratado jurídico sobre os termos do divórcio.

Assim sendo, haver eleições antecipadas poderia ser instrumental para um primeiro-ministro em crescendo nas sondagens, já que poderia procurar a maioria absoluta que lhe permitiria cumprir os seus objetivos para o Brexit sem precisar negociar com a oposição. O problema é que também a sua antecessora, Theresa May, apostou em eleições para tentar reforçar a sua posição na negociação do Brexit, acabando por perder a maioria absoluta conquistada por David Cameron e ficando assim refém dos unionistas norte-irlandeses (DUP).

No entanto, a Bloomberg escreve ainda que a França não concorda com um adiamento tão prolongado pois iria agravar a incerteza em torno do processo, pelo que está a pressionar no sentido de uma extensão técnica de curta duração - até 15 de novembro - de modo a que o parlamento britânico tenha o tempo necessário à aprovação da legislação complementar que implementa o acordo de saída alternativo que Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, fechou com os líderes europeus.As reticências gaulesas não são propriamente uma novidade. No final do Conselho Europeu da semana passada, o presidente francês, Emmanuel Macron, não dava como certo um novo adiamento considerando ser, primeiro, preciso saber para que serviria, deixando assim no ar a possibilidade de Paris vetar tal extensão. Contudo, também aquando do segundo prolongamento, na altura pedido pela então primeira-ministra Theresa May, França fez ameaças idênticas mas acabou por viabilizar o pedido de Londres.A posição do primeiro-ministro britânico continua a ser ambígua. Depois de, no sábado, ter visto a Câmara dos Comuns condicionar a votação do seu acordo de saída à aprovação da legislação paralela necessária à respetiva implementação na ordem jurídica britânica, Boris Johnson enviou uma missiva a solicitar o referido adiamento e outra carta em que instava os líderes europeus a não aceitarem o pedido de extensão.Já na manhã desta quarta-feira, Johnson conversou com o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, o qual recomendou aos 27 a aprovação do pedido efetuado por Londres, tendo-lhe transmitido que não quer outro adiamento. Uma outra via foi sugerida por Leo Varadkar, primeiro-ministro irlandês, que concorda com o adiamento até 31 de janeiro mas que admite que o Reino Unido possa sair da União antes dessa data se, até lá, tiver concluído o processo legislativo que põe em prática os termos do divórcio acordados entre Londres e Bruxelas.Com escassa margem para concretizar a saída a 31 de outubro tal como se comprometeu e depois do encontro desta manhã com o líder da oposição, Jeremy Corbyn , não ter permitido alcançar acordo sobre o calendário para aprovar a legislação do Brexit, Boris Johnson parece agora apostar novamente na ida a eleições antecipadas, o que lhe poderia ser benéfico dada a recente subida nas sondagens. Porém, para já os trabalhistas continuam sem esclarecer se apoiam a realização de eleições gerais. Corbyn tem defendido o regresso às urnas para desbloquear o atual impasse, mas só admite fazê-lo depois de estar definitivamente afastado um cenário de Brexit caótico.(Notícia atualizada pela última vez às 19:40)