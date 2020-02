BE admite votar a favor da nova proposta do PSD para baixar IVA da luz

A proposta do PSD passará assim a prever uma descida do IVA da luz para 6%, apenas a partir de outubro, e deixa de ter como contrapartida a redução da dotação para os consumos intermédios. Desta forma, os sociais-democratas satisfazem a exigência que tinha sido colocada pelo BE para aprovar a iniciativa."O governo tinha há semanas uma proposta intermédia do BE para reduzir o IVA da eletricidade que recusou negociar," reforçou o bloquista Pedro Filipe Soares durante o debate, repetindo um argumento já dado por Mariana Mortágua.

"O que está em cima da mesa é menos do que foi colocado no Novo Banco em 2019," frisou, referindo-se aos 1.149 milhões de euros injetados pelo Fundo de Resolução no ano passado. "Tem impacto reduzido em 2020 e em 2021 tem um impacto que não corresponde a metade do excedente orçamental previsto no Programa de Estabilidade," continuou. "É falso que corresponda a qualquer redução do Serviço Nacional de Saúde," rematou, contrariando uma das acusações do Governo.



Os votos favoráveis do BE abrem a porta a uma coligação negativa que aprove a descida do IVA da luz. Para isso, será preciso que o PCP também vote favoravelmente a iniciativa dos sociais-democratas. Por enquanto, os comunistas estão em silêncio sobre a nova medida, mas o PCP também tem uma proposta de alteração do IVA da luz para baixar a taxa para 6%.

(Notícia atualizada às 14:00)