12 perguntas e respostas sobre como vai funcionar o IVAucher

"O IVA que vai e volta". O programa aprovado no Orçamento do Estado(OE) para estimular o consumo nos setores mais afetados pela pandemia já tem um slogan e chega ao terreno na próxima terça-feira, 1 de junho. Manter-se-á até dezembro e a ideia é incentivar as aquisições com descontos na época baixa, de outubro e novembro, mas também permitir que os valores acumulados no verão possam ser guardados para as compras de Natal.

A base do IVAucher, recorde-se, é permitir que os valores do IVA correspondente aos gastos com restauração, alojamento e cultura sejam devolvidos aos contribuintes e, posteriormente, ser usados para descontar noutras aquisições nos mesmos setores.

O IVAucher vai assentar em três fases, a primeira das quais se inicia já a 1 de junho e durante a qual as faturas dos consumos nos setores escolhidos, desde que sejam pedidas com número de contribuinte, vão sendo contabilizadas para efeitos de cálculo do IVA a acumular. Será assim durante os meses de junho, julho e agosto, sendo que durante o mês de setembro - a segunda fase - o Fisco vai fazer as contas e fixar o valor certo.

A terceira fase será a que permitirá aos contribuintes usar os valores de IVA acumulados para descontar em novas aquisições nos mesmos setores.

Substituir a fatura da Sorte

O sistema está montado e a ideia é que não se esgote no final do ano, com o fim do IVAucher. As Finanças estão a estudar novas utilizações e, no futuro, poderá servir para outras ações de incentivo ao consumo ou para substituir a fatura da sorte.





Esta última, recorde-se, foi lançada em 2014 com o objetivo de reduzir a economia paralela incentivando as pessoas a pedir fatura com número de contribuinte. Aqui, a par do incremento das compras nos setores mais afetados pela pandemia, a filosofia acaba por ser a mesma, embora o prémio seja a devolução do IVA, enquanto que na fatura da sorte é semanalmente sorteado um dos números de contribuinte que aparecem nas faturas e que recebe um prémio em certificados do tesouro.