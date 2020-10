Doença de Trump envolta em mistério: Quando foi infetado? Porque toma remédio experimental? Recebeu ou não oxigénio?

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

O internamento do Presidente Donald Trump está a causar grande preocupação nos Estados Unidos e coloca sérias limitações na campanha eleitoral, com vários líderes republicanos contagiados com o novo coronavírus a um mês de eleições presidenciais."O Presidente está a ir muito bem", disse o médico da Casa Branca, Sean Conley, na conferência de imprensa, este sábado, em frente ao ...