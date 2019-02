Reuters

O democrata Bernie Sanders vai ser candidato às presidenciais do próximo ano. O anúncio foi feito esta terça-feira, 19 de fevereiro, pelo senador independente eleito pelo Vermont através de uma newsletter enviada aos seus apoiantes."Juntos, a nossa campanha de 2016 começou uma revolução política", escreveu Sanders, de 77 anos, no mail, assinalando que "agora é o momento para completar essa revolução e implementar a visão pela qual se lutou". O candidato tem no currículo as eleições primárias, que perdeu para Hillary Clinton, onde arrecadou 13 milhões de votos e quase 230 milhões de dólares angariados junto de pequenos doadores.A agenda política de Bernie Sanders em 2016 passava pela universalização do sistema público de saúde, o aumento do salário mínimo federal para 15 dólares por hora, a gratuitidade do ensino superior e o aumento dos impostos para os mais ricos. O democrata refere no texto que estas ideias eram consideradas "radicais" há três anos, mas considera que agora são "apoiadas pela maioria dos norte-americanos".Desde a tomada de posse de Donald Turmp que Bernie Sanders tem sido um dos seus principais críticos. O senador do Vermont apelidou-o de "o presidente mais perigoso" dos Estados Unidos, criticando-o por ser um "mentiroso patológico"."Acho que o atual inquilino da Casa Branca é um embaraço para o nosso país", disse Sanders numa entrevista à rádio pública de Vermont, citado pela Bloomberg. "Eu também acho que ele é racista, sexista, homofóbico, xenófobo, alguém que tem ganho pontos na política barata ao tentar pegar em minorias, muitas vezes em imigrantes sem documentos", afirmou o agora candidato à presidência norte-americana.Contudo, para combater Donald Trump, caso este seja o candidato republicano, Bernie Sanders terá de derrotar uma série de candidatos democratas que já estão na corrida. É o caso de Elizabeth Warren , a senadora democrata eleita pelo estado do Massachusetts que se tem dedicado especialmente à legislação financeira, sendo um incómodo para o "status quo" de Wall Street. A esta junta-se Tulsi Gabbard. As duas são das aliadas democratas mais próximas de Sanders.Mas a lista de candidatos democratas continua a expandir-se e a disputa será entre progressistas e centristas. Na corrida já está a senadora da Califórnia, Kamala Harris, o senador de New Jersey, Cory Booker, e ainda Kirsten Gillibrand de Nova Iorque, aos quais se juntam mais candidatos com menor exposição pública. Especula-se ainda a entrada em cena do ex-vice-presidente de Barack Obama, Joe Biden, do ex-congressista do Texas, Beto O’Rourke, que foi uma das estrelas das eleições intercalares, e ainda do bilionário Michael Bloomberg, ex-presidente de Nova Iorque.