Presidenciais na Turquia renhidas até ao fim

As eleições presidenciais na Turquia sinalizam, neste momento, uma potencial segunda volta, com data marcada para o dia 28. Com mais de 80% dos votos apurados, nem o atual presidente, Recep Tayyip Erdogan, nem o principal opositor, Kemal Kilicdaroglu, têm mais de 50% dos votos nalgumas contagens.





Segundo os dados da DW, com 81,39% dos votos contados, Erdogan lidera com 48,5% e Kilicdaroglu (que representa seis partidos) segue de perto, com 45,7%. No entanto, outros números já dão maior conforto ao atual presidente. A Al-Jazeera avança com 50,04% para Erdogan e 43,8% para Kilicdaroglu com 80,48% dos votos contados.





Já a agência noticiosa estatal Anadolu aponta uma vantagem de 50,2% para Erdogan, com 84,32% dos votos contados, e 44,02% para Kilicdaroglu, mas os partidos da oposição têm estado a a contestar estes dados. De qualquer das formas, os números da Anadolu estão já mais contidos, depois de terem chegado a avançar com uma liderança de 60% para Erdogan. Kemal Kilicdaroglu aludiu a isso num tweet: “A ficção, que começou com 60%, caiu agora para 50%”.





Erdogan pediu aos apoiantes, na sua conta do Twitter, que se mantenham junto às urnas e o seu principal rival apelou a que os observadores das urnas e os responsáveis pelo conselho eleitoral não larguem os seus postos.





Já quanto aos resultados nas eleições parlamentares, que decorrem também neste domingo, o partido de Erdogan, AKP, segue na liderança com 37,91% quando contados 60,36% dos votos. Já o CHP de Kilicdaroglu segue com 28,89%.





A atual aliança parlamentar (Aliança do Povo) – inclui o AKP de Erdogan e partidos pequenos – reúne pouco mais de 50% dos votos e a Aliança da Nação, do CHP, conta com 40%.