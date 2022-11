Atena compra portuguesa Science4you

Fundada em 2008, a Science4you chegou a facturar 20 milhões de euros e a ter 20 lojas e 300 trabalhadores, mas as vendas começaram a cair nos últimos anos, com a pandemia a impactar duramente a atividade da fabricante de brinquedos educativos e científicos.

Após o fracasso da entrada em bolsa, que esteve prevista para acontecer poucos meses antes da chegada da covid-19, a Science4you fechou o ano 2020 com uma faturação de apenas 5,4 milhões de euros, acumulando prejuízos de 18,7 milhões de euros nos últimos três exercícios. Estava em falência técnica.

10 de Novembro de 2022: a "private equity" Atena Equity Partners anuncia a aquisição da maioria do capital da Science4you, cuja faturação ronda agora os 10 milhões de euros, dos quais 70% na exportação para mais de 45 países, entre os quais se destacam Espanha, Alemanha, Reino Unido e França, contando atualmente com duas lojas abertas em Portugal e de pouco mais de 100 trabalhadores.

"Esta operação vem reforçar a solidez e contribuir para o desenvolvimento da empresa, cuja estratégia prevê o cimentar da posição de destaque na Península Ibérica, o acelerar da atividade internacional e o reforçar da presença no canal online a nível global, ao mesmo tempo que prossegue a aposta na inovação e desenvolvimento de novos produtos", explica a Atena, sem revelar o valor da transação, em comunicado.

Para apoiar este desenvolvimento estratégico da Science4Yyou, a empresa "vai beneficiar de uma capitalização de 11 milhões de euros da empresa, liderada pela própria Atena", avança a a "private equity" dona da rede de clínicas dentárias Malo Clinic e que, nos últimos dois anos, concretizou meia dúzia de aquisições, entre as quais o Hospital Particular de Almada, a farmacêutica Sidefarma e a Quinta & Santos – Score, empresa têxtil especialista em acabamentos para grandes marcas de luxo mundiais.

Miguel Pina Martins continua CEO, Joe Santana é o chairman

"A Science4you é uma empresa única em Portugal, com produtos diferenciados que lhes oferecem vantagens competitivas a nível nacional e internacional. O nosso investimento visa solidificar a empresa, potenciar a sua equipa de desenvolvimento de produto e apoiar o seu crescimento, com uma estratégia de dinamização comercial a nível nacional e internacional que aproveita a qualidade e inovação dos brinquedos que produz", enfatiza João Rodrigo Santos, fundador e sócio da Atena.

Já Miguel Pina Martins, CEO da Science4you, considera que "a entrada da Atena Equity Partners é uma ótima notícia pois vem reforçar a nossa solidez e permitir-nos capitalizar o valor distintivo da nossa oferta de brinquedos".

"Além da forte capacidade financeira, conta com uma equipa especializada que será uma enorme mais-valia na expansão da companhia, tanto em Portugal como a nível internacional, e na exploração e potenciação de novos canais de crescimento", sinaliza Martins.

O Negócios sabe que a tomada do controlo da Science4you pela Atena, onde Martins irá manter-se como CEO e com uma pequena participação accionista, determinou a saída do capital da empresa por parte do BCP Capital, da capital de risco estatal Portugal Ventures e do Banco Europeu de Investimento (BEI), de detinham 28,17%, 24,64% e 8%, respectivamente.





A Science4you terá agora um chairman - Joe Santana, que integra o "board" da Atena.

A Atena realça que a Science4you "está no top 3 ibérico de produção de brinquedos inspirados na metodologia STEAM, os quais ajudam as crianças estimular as suas habilidades nas áreas da ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática enquanto brincam", e que "incluem o selo Brain Activator que lhes reconhece a capacidade para as crianças desenvolverem habilidades como a concentração, memória, raciocínio, aprendizagem e habilidades sociais e manuais enquanto brincam e se divertem".