Paula Amorim “assina” vinho com vizinha da irmã Luísa

O vinho é a mais recente aposta da Amorim Luxury, detida por Paula Amorim. A empresa ligada ao setor da restauração, que está a construir também um hotel de dez milhões de euros na Avenida da Liberdade, vai lançar este novo produto numa criação conjunta entre a equipa de "sommeliers" do JNcQUOI e o enólogo Manuel Lobo, da Quinta do Crasto.

Localizada a menos de cinco quilómetros da Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo – a propriedade no Douro está ligada à família desde 1999 e é gerida por Luísa Amorim, a irmã mais nova da atual presidente da Galp –, a Quinta do Crasto, projeto que integra os "Douro Boys", foi escolhida como parceira "após a realização de uma prova cega que envolveu diferentes produtores nacionais".

Leia Também Paula Amorim é a 9.ª Mais Poderosa de 2020

Elaborados a partir de castas tradicionais do Douro, os vinhos JNcQUOI (tinto e branco) são apresentados à imprensa como "vinhos gastronómicos com um enorme potencial evolutivo", que combinam com as criações dos chefs António Bóia e Mário Esteves. E pretendem também ser "uma homenagem ao cão de família, uma figura incontornável de afeto, amor incondicional e alegria".

Leia Também Marta à frente do Grupo Américo Amorim

Estes novos vinhos são servidos a copo nos restaurantes lisboetas JNcQUOI Avenida e JNcQUOI Asia, por um preço de 9 euros e a partir de garrafões tradicionais portugueses. Estão igualmente disponíveis para venda por 36 euros nas tradicionais garrafas de 0,75cl, assim como nos formatos Magnum (1,5l) e Big Bottle de 5, 12 e 18 litros.