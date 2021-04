Vinho do Porto vai poder ser engarrafado com água tónica

Treze anos depois do lançamento do Porto Pink (rosé), que foi a última grande novidade comercial disruptiva neste setor tão tradicional, o Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (IVDP) prepara-se para aprovar a comercialização de garrafas de Porto tónico, pronto a consumir.

Segundo apurou o Negócios junto de fontes do setor, a ideia já recebeu "luz verde" do conselho interprofissional do IVDP, que junta representantes da produção e do comércio e pelo qual passam as grandes decisões, como a aprovação anual do "benefício" (quantidade de mosto que cada viticultor pode destinar à produção de vinho do Porto).

Contactada pelo Negócios, fonte oficial do IVDP, liderado por Gilberto Igrejas recusou, para já, confirmar oficialmente a aprovação deste novo produto, assim como detalhar o andamento do processo que já deu entrada nos serviços deste instituto público em julho de 2020 ou prestar declarações sobre o potencial de vendas deste produto.

Gilberto Igrejas, presidente do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (IVDP). Paulo Duarte







Feito com duas partes de água tónica e uma parte de Vinho do Porto Seco, ao qual é adicionado uma rodela de limão, laranja ou hortelã pimenta, o Porto tónico entrou no roteiro dos "cocktails" nos últimos anos. E esse interesse por parte dos consumidores levou as empresas a estudarem a possibilidade de lançar no mercado uma garrafa pronta a consumir.

Foi o caso da Quinta da Boeira, que no verão do ano passado apresentou um dossiê completo ao IVDP, incluindo a composição definida de água tónica com Porto branco, uma análise ao "blend" realizada pela Universidade Católica, dados sobre o investimento inicial na ordem dos 200 mil euros e uma estimativa sobre o lançamento deste produto nos vários mercados em que já opera, como Dinamarca, EUA, Canadá e China.

Garrafa de Porto tónico, desenhada e proposta pela marca Boeira. DR

Assim que receber a autorização do IVDP, o sócio-gerente da Boeira, Albino Jorge, garante ao Negócios que está pronto a engarrafar "milhares de unidades" com esta mistura do Porto que produz numa quinta entre Pinhão e Alijó (subregião de Cima Corgo) com a água tónica que "vem através de uma parceria [feita] com uma produtora que está interessada também na própria distribuição a nível nacional e internacional". E até já tem as garrafas de vidro de 25 centilitros e os rótulos desenhados para chegar rapidamente às prateleiras.

"O setor do vinho do Porto precisa de inovação e de sangue fresco. Está ainda muito ligado aos consumidores de idades mais avançadas e tem de dar o salto também para a juventude. O Porto tónico tem muito aceitação a nível internacional e é uma bebida excecional, principalmente para o verão e para as discotecas, por ser refrescante e ter menos graduação alcoólica ", apontou o empresário de Vila Nova de Gaia.

Entusiasmado com a possibilidade de "abrir um mercado novo" para o vinho do Porto, Albino Jorge identifica "um interesse comum do próprio setor em relação a esta nova ideia", antecipando que este novo produto será "um grande sucesso" e "vai permitir à lavoura e aos exportadores venderem mais".





O Negócios sabe que há outras grandes empresas do setor envolvidas e interessadas neste novo produto, incluindo no formato de lata, aguardando apenas a luz verde do IVDP. A diretora executiva da Associação das Empresas de Vinho do Porto (AEVP), Isabel Marrana, referiu ao Negócios que "está em processo [de aprovação] e num futuro muito próximo [pensa] que será realizável".

"É um produto que todo o setor considera com valor. Tem potencial para atingir camadas de consumidores mais jovens e isso pode ser facilitado por ser vendido já sobre a forma de preparado, sobretudo em mercados externos, como os Estados Unidos", concluiu a porta-voz da AEVP.