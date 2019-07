SAG sai de bolsa já esta quarta-feira

As ações da SAG Gest já não serão negociadas a partir desta quarta-feira, 31 de julho, após a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) ter aceitado o pedido de saída de bolsa requerido no início deste mês, informou o supervisor do mercado em comunicado difundido esta terça-feira.O pedido de perda da qualidade de sociedade aberta foi requerido por João Pereira Coutinho , CEO e principal acionista da empresa, a 3 de julho, após ter passado a deter 95,05% do capital social na sequência da oferta pública de aquisição (OPA) cujos resultados foram apurado a 1 de julho.No comunicado, a CMVM refere que "em reunião do seu Conselho de Administração, realizada em 30 de julho de 2019, foi deliberado deferir, com efeitos a esta data, o pedido de perda da qualidade de sociedade aberta da SAG GEST – Soluções Automóveis Globais, SGPS, S.A. (SAG), requerido por João Manuel de Quevedo Pereira Coutinho".



A IAMC - Investments and Assets Management Consulting, Lda. (IAMC), totalmente controlada por Pereira Coutinho, "obrigou-se a adquirir as ações detidas pelos restantes acionistas da SAG (...) pelo prazo de três meses a contar da presente publicação e ao preço unitário de €0,0615 por ação". O preço agora indicado é idêntico ao da OPA.



A decisão da CMVM implica a "imediata exclusão da negociação em mercado regulamentado das ações da sociedade", assinala o documento.



Após a OPA, as ações detidas por outros acionistas para além de Pereira Coutinho totalizam 8.445.572 títulos, o que significa que a aquisição destas ações terá um custo global de 519.402,68 euros.



A saída de bolsa da SAG é uma das condições previstas no acordo anunciado a 30 de abril entre a empresa e a Porsche Holding Salzburg (PHS) para a venda da SIVA e outras subsidiárias à distribuidora automóvel controlada pelo grupo Volkswagen.



O acordo da SAG com a PHS estipula que esta pagará um euro pela aquisição da SIVA, bem como a SIVA Serviços, Soauto e subsidiárias Loures, Rolporto e Rolvia, com a Globalrent e a AA00, bem como um perdão de dívida por parte dos bancos credores.



A 24 de julho, outra das condições inscritas no acordo foi cumprida, com a autorização por parte da Comissão Europeia da venda da SIVA à PHS, considerando Bruxelas que a operação não tinha implicações ao nível da concorrência.



A PHS espera que o processo fique concluído até final de setembro.



