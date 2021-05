Travão às compras no NB "não é compatível com calendário de venda do EuroBic"

"Não vejo que este processo seja compatível com o calendário que existe para a compra do EuroBic", rematou o governador do Banco de Portugal.





m 2020/21, o banco deu um sinal muito claro ao mercado e abandonou todas as operações estrangeiras para se concentrar em Portugal. Vendemos a última operação relevante estrangeira que era a operação em Espanha". Isso "significa que a nossa prioridade está na economia portuguesa, está nos particulares, nos negócios e nas empresas, é o financiamento da economia portuguesa que nos preocupa".

Mário Centeno relembra que o Novo Banco só pode fazer compras a partir do final deste ano, quando se libertará das restrições impostas por Bruxelas. O governador do Banco de Portugal considera que este processo não é compatível com o calendário para a venda do EuroBic.Questionado por Mariana Mortágua, deputada do Bloco de Esquerda, sobre como é que o ex-ministro das Finanças vê o interesse do Novo Banco no EuroBic, Centeno diz que o "EuroBic está num processo de venda neste momento" e "que eu saiba o Novo Banco não pode fazer aquisições neste momento".As declarações foram feitas esta terça-feira, 18 de maio, na comissão parlamentar de inquérito ao Novo Banco.O banco liderado por António Ramalho apenas poderá fazer aquisições a partir do próximo ano.Atualmente, o banco "está impedido pelas contingências europeias" de considerar comprar outras instituições financeiras, afirmou Mário Centeno, notando que a instituição financeira "tem de ser liberto pela Comissão Europeia das restrições".Tal como o Negócios avançou, o Novo BancoEm entrevista ao Negócios e à Antena 1, António Ramalho disse que "e