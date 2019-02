Lucros do BPI multiplicam por 48 em 2018 para perto de 500 milhões

Os lucros do banco BPI durante o ano de 2018 ascenderam aos 491 milhões de euros, 48 vezes os 10,2 milhões do ano anterior, com o contributo de 396 milhões – ou 80% - da atividade em Portugal – esta que cresceu quase 30% no mesmo período, informa a instituição no comunicado enviado esta sexta-feira, 1 de Fevereiro, à Comissão do Mercado e dos Valores Mobiliários.





O resultado líquido do ano anterior já inclui o impacto negativo da reclassificação contabilística da participação financeira do BPI no Banco de Fomento de Angola, informa o banco. No caso da atividade em Portugal, o banco liderado por Pablo Forero beneficiou de "ganhos extraordinários com a venda de participações". Contabilizando apenas a atividade bancária, sem os efeitos extraordinários, o lucro em Portugal foi de apenas 218 milhões de euros.