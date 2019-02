O relatório da auditoria à Caixa geral de Depósitos entregue por Paulo Macedo no Parlamento já está disponível online. Nomes dos grandes devedores surgem rasurados no relatório da EY agora disponibilizado pela Assembleia da República.

A Assembleia da República já disponibilizou online o relatório final da auditoria feita pela consultora EY à gestão da Caixa Geral de Depósitos, hoje entregue no Parlamento pelo líder do banco público, Paulo Macedo. Esta versão final omite os nomes dos grandes devedores que foram revelados aquando da divulgação do relatório preliminar. O presidente do banco estatal já tinha dito que os nomes não constavam deste relatório , devido ao segredo bancário.