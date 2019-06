Constâncio nega autorização a Berardo. "Não tenho memória de nada assim"

I was not asked about this and I am still investigating. I have no recollection of anything like that from 15 years ago and normally the supervisor ( as an Institution) has no interference in such concrete operations of that nature — Vitor Constâncio (@VMRConstancio) 7 de junho de 2019

Not true and was never asked anything about this — Vitor Constâncio (@VMRConstancio) 7 de junho de 2019

Pouco antes de dizer que não se lembra do caso em questão, Constâncio garantia, afinal, que as informações são falsas. "Não é verdade e nunca fui questionado sobre isto".Estas declarações surgem em reação à notícia do Público, que deu conta de que, enquanto governador do Banco de Portugal, em 2007, Vítor Constâncio autorizou o pedido de Berardo para contrair um empréstimo de 350 milhões de euros junto da CGD, através do qual comparia ações do BCP para passar a deter até 9,99% do banco.Num documento a que o jornal teve acesso, lê-se que "o conselho de administração do BdP, em sessão ed 21 de agosto de 2007, deliberou não se opor à detenção pela Fundação Berardo" de uma participação qualificada "superior a 5% e inferior a 10% no capital do BCP e inerentes direitos de voto".Na comissão parlamentar de inquérito à recapitalização da CGD e à gestão do banco, quando questionado sobre este assunto, Vítor Constâncio negou que tivesse qualquer conhecimento sobre o mesmo: "Como é óbvio", por "ser impossível", o BdP não conseguiria saber que a CGD ia financiar Berardo, antes que o crédito fosse atribuído. "Essa ideia de que pode conhecer antes é impossível!"Notícia atualizada às 14h28 com mais informação.