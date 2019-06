"O contrato diz logo na primeira cláusula, numa das alíneas: a assinatura deste contrato e a assinatura de todas as obrigações dele decorrente (incluindo para a Caixa dar o crédito) não necessitam de qualquer autorização interna ou externa que não tenha sido devidamente obtida. Portanto, não havia nenhum condicionamento no contrato, que estava pendente de uma autorização de outro tipo, de dar ao requerente, à Fundação Berardo, os direitos de ser um acionista qualificado no BCP". Mas é aqui que entra o Banco de Portugal. Berardo que já tinha 3% do BCP tinha de pedir autorização ao Banco de Portugal para reforçar no banco. E nesse âmbito, explica o ex-governador, o supervisor tinha de: verificar a idoneidade do empresário e verificar se a fonte do dinheiro com que iria comprar as ações era lícita. E nesse momento ambas foram consideradas respeitadas. Aliás foi para comprovar a licitude da origem dos fundos que chegou ao Banco de Portugal o contrato de financiamento da Caixa, explica o mesmo responsável à TSF. "Portanto, foi verificado que os fundos tinham origem legal, a idoneidade. Não havia nada, nenhum registo contra a entidade, e a entidade tinha um balanço sólido".



A terceira garantia é que a Fundação Berardo tinha que manter um coeficiente entre os capitais próprios da Fundação e o total dos seus ativos de, pelo menos, 20%. "Portanto o que é, digamos, uma relação de capital forte".



Ou seja, a Caixa podia executar em vários momentos as ações e vendê-las. Não o fez.

Para Constâncio, é normal os bancos fazerem estas operações, "rodeiam-se destas garantias e ganham os juros. Essas operações são legais em todos os países e existem como prática maior ou menor, consoante os países, os hábitos e os costumes, mas existem e continuam a existir. E são legais".