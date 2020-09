Corretora da Sonae compra angolana Média Seguros e sobe ao pódio

Controlada conjuntamente pela Sonae e a brasileira Suzano, a MDS continua com uma política agressiva de aquisições, quer em Portugal quer no exterior.

Líder no nosso país e número três no Brasil, onde tem 600 dos seus 860 trabalhadores, a MDS acaba de entrar no pódio do setor em Angola através da aquisição da corretora local Média Seguros.

"A operação enquadra-se na estratégia de crescimento no continente africano e afirma a multinacional portuguesa entre os três maiores corretores de seguros em Angola", avança a empresa, em comunicado.

A MDS sublinha que a Média Seguros "é um operador de referência no mercado angolano, com importantes clientes no setor agropecuário, meios de comunicação e grandes empresas industriais", querendo a partir desta base, juntamente com a sua presença em Moçambique, expandir para outros países africanos.

"Esta aquisição permite à MDS fortalecer a sua presença em Angola e cimentar a sua posição de liderança como um dos três maiores corretores de seguros no país, alargando a sua rede de distribuição e a carteira de clientes, bem como reforçando a sua equipa com profissionais experientes e de valor reconhecido no mercado", afirma José Manuel Dias da Fonseca, CEO do grupo.

Angola, mercado onde a MDS entrou há seis anos, gerou apenas 3% do volume de negócios de 76 milhões de euros que o grupo gerou no ano passado.

Desenvolvendo a sua atividade em mais de uma centena de países, sendo o único "broker" dos países de língua portuguesa do Lloyd’s, o maior mercado de seguros especializados do mundo, o grupo MDS garante que tem mais de 1,2 milhões de clientes a nível mundial, sendo responsável pela gestão de mais de 700 milhões de euros de prémios de seguros.