MDS compra Média Mais

A portuguesa Reinsurance Solutions em julho passado, a angolana Média Seguros em setembro, a brasileira Tovese na semana passada e, agora, a Média Mais, da Marinha Grande.

Mesmo em tempos pandémicos, a multinacional de consultoria de risco e seguros MDS continua com uma política agressiva de aquisições, quer em Portugal quer no exterior.

Esta quarta-feira, 14 de abril, o braço segurador da Sonae anunciou a aquisição de uma participação maioritária na Média Mais, uma sociedade de mediação com mais de 25 anos de atividade, que gere prémios superiores a quatro milhões de euros.

"Esta aquisição insere-se na estratégia de crescimento da MDS, que prevê o crescimento orgânico e a realização de aquisições e investimentos que criem valor para todas as partes", afirma, em comunicado, referindo que a mediadora sediada na Marinha Grande tem um portefólio de clientes constituído por empresas de referência de grande, média e pequena dimensão, bem como por individuais".

Segundo a empresa adquirente, a Média Mais "é hoje uma referência na mediação de seguros na região, a qual é de importância estratégica para o país e para a MDS, nomeadamente pela sua forte vertente industrial, exportadora e de serviços".

Para Noel Vinagre e Rui Nobre, sócios-gerentes da Média Mais, a entrada da MDS "vai permitir à Média Mais alargar a oferta de produtos e serviços aos clientes com as melhores e as mais atuais soluções disponíveis a nível nacional e internacional no mercado de seguros, consultoria de seguros e de gestão de risco".

Já para Ricardo Pinto dos Santos, CEO da MDS Portugal, ainda que "o foco da MDS" seja "o crescimento orgânico", o grupo "está atento a oportunidades de aquisição".

"Enquanto líderes de mercado em Portugal na consultoria de seguros e riscos e com uma presença internacional em mais de 122 países, dispomos de um grande conhecimento e de uma oferta única de produtos e serviços, bem como de uma forte solidez e de um conjunto alargado de recursos humanos e tecnológicos que acrescentam valor aos clientes das empresas que adquirimos ou onde investimos", argumenta Ricardo Pinto dos Santos.

Controlada conjuntamente pela Sonae e a brasileira Suzano, a MDS é líder de mercado em Portugal, um dos maiores operadores no Brasil e em Angola, e está diretamente em Moçambique, Espanha, Malta e Suíça, contando ainda com uma rede de 21 mil profissionais através da Brokerslink, empresa global de corretagem fundada pelo grupo.