Braço segurador da Sonae compra brasileira líder na lavoura gaúcha

Foi há quase duas décadas que a MDS, braço segurador do grupo Sonae, entrou no Brasil com a compra do então maior "broker" do país, tendo em 2017 passado a ser controlada a meias entre o grupo português e a brasileira Suzano.

Desde então que o grupo MDS tem vindo a reforçar a sua posição no Brasil, quer por crescimento orgânico quer através de aquisições. Agora chegou a vez de anunciar a compra da Tovese, a maior corretora de seguros agrícolas do Rio Grande do Sul.

"Esta aquisição vem potenciar a presença da MDS Brasil no dinâmico setor agrícola brasileiro, mas também trazer conhecimento útil para o grupo em todas as geografias onde está presente", afirma a empresa, em comunicado enviado às redações, esta quinta-feira, 8 de abril.



"Este investimento na aquisição da Tovese é estratégico, pois contribui para acelerar o nosso crescimento no mercado brasileiro, onde somos um ‘player’ de referência entre os três maiores corretores corporativos, bem como para reforçar o conhecimento do grupo num setor estratégico como é o setor agrícola", enfatiza José Manuel Dias da Fonseca, CEO do grupo MDS.





No Brasil, a MDS atua também na área de gestão de benefícios e benefícios flexíveis, através das empresas 838 Soluções e Ben’s (Brasil), adquiridas há cerca de dois anos, e da Flexben (Portugal).

Presente em mais de 120 países, a MDS é líder de mercado em Portugal, um dos maiores operadores no Brasil e em Angola, e está diretamente em Moçambique, Espanha, Malta e Suíça, contando ainda com uma rede de cresça de 21 mil profissionais através da Brokerslink, empresa global de corretagem fundada pelo grupo.