Paulo Macedo, o presidente da Caixa Geral de Depósitos, vai entregar o relatório final da auditoria à Caixa Geral de Depósitos amanhã, às 14:30, no Parlamento. De acordo com a RTP, a auditoria será entregue em mãos à presidente da Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças, Teresa Leal Coelho.Em causa está a auditoria da EY a 15 anos de gestão do banco estatal.Já ontem, Teresa Leal Coelho tinha revelado que ia pedir a Paulo Macedo para que entregasse a auditoria, após luz verde da Procuradoria-Geral da República.