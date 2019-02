Consulte aqui a versão preliminar da auditoria à Caixa

O presidente da Caixa Geral de Depósitos, Paulo Macedo, vai entregar às 14:30 o relatório final da auditoria da EY sobre a gestão do banco público entre 2000 e 2015, à presidente da Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças, Teresa Leal Coelho.



A versão preliminar do relatório, divulgada por Joana Amaral Dias, circula já na Internet. Pode consultar em baixo (ou aqui) o documento que identifica a concessão de empréstimos sem avaliação de risco ou mesmo contrários a esta avaliação, bem como os grandes devedores do banco.



Segundo Teresa Leal Coelho, a versão final é "manifestamente diferente" da versão preliminar, embora sem referir em que aspectos elas diferem.O ministro das Finanças, Mário Centeno, já reconheceu na sequência da divulgação da versão preliminar que existiu "má gestão na CGD e teve custos" . O Parlamento vai avançar com uma nova Comissão Parlamentar de Inquérito.