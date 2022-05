Porto acolhe gestores de risco de 60 países que “seguram” 40 mil milhões em prémios

Na próxima semana, entre os dias 25 e 27 de maio, a cidade do Porto recebe mais de 300 gestores de topo do setor segurador mundial, oriundos de 60 países de cinco continentes, que são responsáveis por prémios de seguros superiores a 40 mil milhões de dólares (38 mil milhões de euros), o equivalente a cerca de 20% do PIB português.

Trata-se da 12.º conferência anual da Brokerslink, empresa global de corretagem fundada pela multinacional portuguesa MDS e que é hoje um dos maiores operadores independentes a nível mundial com presença em 125 países.

Depois de nos anos anteriores ter passado por cidades e países como Hong Kong, Lisboa, Miami, Singapura, Veneza, Nova Iorque, Amesterdão, Marraquexe e Bordéus, o Porto foi a cidade escolhida para a conferência anual da Brokerslink, onde ir-se-á debater o futuro do setor, avança a anfitriã MDS, em comunicado.

"O mundo está em mudança acelerada. A corrida global aos recursos naturais, o embate entre sistemas políticos, as alterações climáticas, a digitalização da sociedade, a cibersegurança, a saúde e envelhecimento das populações ou os riscos emergentes são alguns dos temas que marcam a vida das pessoas, das empresas e dos Estados, e aos quais estamos muito atentos na Brokerslink. É a pensar nestes riscos que reunimos no Porto quadros de topo e especialistas de todo o mundo, procurando novas soluções para mitigar esses riscos e criar um futuro melhor para todos", afirma José Manuel Fonseca, CEO do grupo MDS.

Presente em mais de 125 países, o grupo MDS apresenta-se como líder de mercado em Portugal, um dos maiores "players" no Brasil e Angola, e está diretamente em Moçambique, Espanha, Malta e Suíça, tendo registado um volume de negócios de 75 milhões de euros nos 12 meses até junho de 2021, gerindo mais de 500 milhões de euros em prémios de seguros.

Em dezembro passado, os acionistas do grupo MDS, detido a meias pela Sonae e a brasileira IPLF Holding, acordaram a sua venda ao The Ardonagh Group, o maior grupo de corretagem independente do Reino Unido e que se encontra entre os 20 maiores grupos de corretagem de seguros do mundo, tendo receitas superiores a 1,5 mil milhões de dólares e empregando cerca de nove mil pessoas nos seus mais de 100 escritórios.

Na conferência anual da Brokerslink, os temas em debate incluem a competição geopolítica e os seus riscos, o papel da tecnologia na transformação dos modelos de negócio, o desenvolvimento de negócios sustentáveis ou a gestão de risco.

Entre os oradores estão Andreas Berger, CEO da Swiss Re Corporate Solutions, Bernardo Pires de Lima, professor da Universidade Nova de Lisboa, Cara Brown, underwriting manager da Chubb, José Manuel Fonseca, fundador e Chairman da Brokerlink, Laurent Freixe, vice-presidente executivo e CEO para a América Latina da Nestlé, Martin Thormählenm CTO da Munich Re, Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, Steven Braekeveldt, CEO do Grupo Ageas Portugal, e Tim Marshall, jornalista, autor e broadcaster, especialista em Assuntos Externos e Diplomacia internacional.

Também no Porto, a par da 12ª Conferência da Brokerslink, realiza-se o Risk Managers Forum, que vai reunir especialistas em gestão de riscos de todo o mundo.

"A instabilidade geopolítica e o impacto nas cadeias de abastecimento, a escassez de matérias-primas, as dificuldades de transporte de mercadorias e o aumento de preços de transporte são alguns dos temas que vão ser analisados e discutidos", sinaliza o grupo MDS.