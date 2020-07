BCE vai pedir aos bancos que suspendam os dividendos até ao final do ano

A

Andrea Enria, supervisor do BCE, disse que o banco poderia agir legalmente, caso os bancos não sigam as suas recomendações.



O Banco Central Europeu (BCE) está a recomendar aos bancos do "velho continente" para suspenderem o pagamento de dividendos pelo menos até ao final deste ano, eliminando as esperanças dos investidores que aguardavam por uma retoma na distribuição já a partir do quarto trimestre.Em março, a instituição europeia tinha recomendado que o pagamento dos dividendos e prémios ficasse suspenso até 1 de outubro deste ano, mas dadas as condições atuais, resolveu recomendar o congelamento por mais três meses para depois voltar a avaliar a situação, de acordo com a Bloomberg.Para já, o BCE não considera que existam evidências suficientes de que a ligeira recuperação económica justifique o regresso aos pagamentos de dividendos por parte do setor da banca. Apesar de esta ainda não ser uma decisão oficial, é provável que o banco liderado por Christine Lagarde faça, formalmente, esta recomendação nos próximos dias.Na altura das primeiras recomendações, vários bancos europeus anularam o pagamento.Por cá, oAgora, vários bancos europeus têm feito pressão para voltar a remunerar os acionistas, como é o caso do francês BNP Paribas.De acordo com o BCE, uma suspensão do pagamento de dividendos até ao final deste ano significa a manutenção de cerca de 30 mil milhões de euros no sistema bancário da Zona Euro, que pode ser importante para ofuscar parte das perdas que os bancos terão nesta altura.